Jadon Sancho, le déclic

L'ancien du Borussia Dortmund a vécu des premiers mois compliqués à Old Trafford avant d'avoir un déclic.

Double passeur décisif contre Leeds (4-2) dimanche en Premier League, l'ailier de Manchester United Jadon Sancho (21 ans, 21 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) commence enfin à répondre aux attentes après son arrivée l’été dernier. L'international anglais a bien réagi avec un meilleur investissement à l’entraînement et une prise de conscience.

"J'ai beaucoup joué récemment. Je pense que c'est parce que je travaille beaucoup plus dur, je crois beaucoup plus en moi et j'essaye de provoquer les choses, a expliqué le jeune talent sur le site officiel des Red Devils. Je suis content que mes coéquipiers croient en moi et me soutiennent, surtout quand je tente des duels en un contre un. J'adore aussi entendre les supporters quand ils m'encouragent et me disent d'aller provoquer mon adversaire. Je suis content de mes performances."