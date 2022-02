Leandro Trossard et Brighton impuissants contre Aston Villa

Aston Villa s'impose à Brighton (0-2), troisième défaite de rang pour les Seagulls, fin de la mauvaise série pour les Villans.

Quatrième match de l'après-midi en Premier League, le duel entre Brighton et Aston Villa avait débuté avec un peu de retard en raison de bouchons sur la route du stade. Mais la demi-heure de décalage n'a pas perturbé les Villans.

Matty Cash a ouvert le score dès la 17e minute de jeu, Ollie Watkins a doublé la mise à 20 minutes du terme et Aston Villa renoue avec la victoire après deux défaites et un partage. Troisième défaite de rang, en revanche, pour Leandro Trossard, qui était titulaire, et ses coéquipiers qui glissent à la dixième place du classement.