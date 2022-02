Rennes renverse Montpellier, Jérémy Doku fait son retour

Match de folie hier entre le Montpellier HSC et le Stade Rennais. Bonne nouvelle côté belge, le retour de Jérémy Doku à la compétition après un mois d'absence pour blessure.

Il y aura eu six buts ce vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, et Montpellier aura bien mal commencé sa rencontre face à Rennes : après un quart d'heure, les visiteurs bretons menaient de deux buts, signés Martin Terrier (8e) et Benjamin Bourigeaud (15e). Mais les Héraultais ont de la ressource et répondront du tac au tac : Ambroise Oyongo signait une belle volée quelques minutes plus tard (19e, 2-1), avant l'égalisation qui tombera peu avant la pause des oeuvres d'Elye Wahi sur une jolie retournée (41e, 2-2).

En seconde période, Montpellier ne réussira cependant pas à confirmer : la rencontre reprendra sur un penalty concédé que Gaëtan Laborde transformera sans rechigner (52e, 2-3). Rennes ne lâchera plus son avance, finissant même par souffler en fin de match quand Lovro Majer conclura une belle action collective à la 84e (2-4). Autre bonne nouvelle pour les Bretons, le retour de Jérémy Doku, monté au jeu à la 90e, lui qui était absent depuis fin janvier pour une blessure aux ischios.