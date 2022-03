Grosse pression sur Philippe Clement avant sa demi-finale de Coupe de France

L'ancien coach du Club de Bruges ne réussit pas parfaitement ses débuts avec l'AS Monaco. Du coup, certains voix s'élèvent déjà et pensent déjà à un départ de notre compatriote.

On ne va pas se mentir, c’était un peu la grosse surprise de cet hiver. Philippe Clement, qui jouait le titre avec le Club de Bruges, a pris ses valises et les a déposées à l’AS Monaco à la suite du départ de Nico Kovac.

Quelques semaines plus tard, le premier bilan n’est pas du tout bon pour Clement. Une qualification pour les demi-finales de la coupe de France, c’est le positif. Mais en championnat, c’est 9 points en 7 matches (donc sur 21), et c’est beaucoup trop peu quand on sait que son prédécesseur avait pris 29 points en 19 rencontres. Du coup, Monaco chute au classement et cela gronde chez les supporters.

Ce mercredi, sur la pelouse du FC Nantes, on ne va pas dire que Clement jouera sa tête, mais il jouera sa saison. Une qualification pour la finale (contre Versailles ou Nice) jouerait en sa faveur et pourrait relancer un peu son équipe. Par contre, une élimination, conjuguée à l’actuelle neuvième place au classement (à 5 points des places européennes) pourrait déjà le faire vaciller.