Le témoignage plein d'émotion de l'Ukrainien Roman Bezus : "Mes larmes ont arrêté de couler"

Le joueur de La Gantoise s'est confié avec beaucoup d'émotion quant à la situation de son pays et la guerre qui y sévit.

Comme tous les Ukrainiens du monde entier, Roman Bezus (31 ans) a été fort marqué par l'invasion de son pays par les troupes du dirigeant russe Vladimir Poutine.

Et s'il jouera la demi-finale retour de Coupe de Belgique contre Bruges, la tête et le coeur du joueur de La Gantoise seront en Ukraine, vers ses proches et sa patrie.

"Je ne suis pas votre Roman Bezus normal en ce moment", s'est-il confié, dans une longue interview accordée au média néerlandophone Sporza.

"Le football est mon grand amour. Mais quand j'étais à l'entraînement ces derniers jours, j'ai commencé à pleurer. Je fais ça continuellement depuis le début de la guerre. Mes larmes sont maintenant parties. Je pleure parce que je me rends compte que mes amis et ma famille en Ukraine traversent une terrible guerre et je ne peux rien faire pour les aider."

"Pourtant, je veux en parler dans cette interview - je le fais du fond du cœur. C'est déjà difficile de m'exprimer sur la situation dans ma propre langue. En anglais, ce n'est certainement pas plus facile, mais j'espère pouvoir pousser certaines personnes à faire quelque chose pour l'Ukraine."

"Dans mon pays, des civils - même des enfants - sont tués. Des bombes tombent du ciel et des innocents se font tirer dessus. Tout cela à cause d'un seul homme. J'espère que l'Europe, les États-Unis et le reste du monde trouveront des solutions pour stopper Vladimir Poutine."

"J'ai des amis et de la famille dans plusieurs villes ukrainiennes. Ils doivent se cacher avec leurs enfants lorsque les sirènes commencent à retentir. La situation est parfois désastreuse. J'ai une amie qui est dans les dernières semaines de sa grossesse et doit dormir dans un parking souterrain. ."

"Je ne sais pas combien de temps encore mon pays pourra continuer à se battre contre la Russie. Vraiment, les soldats de notre armée sont des héros - je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis fier d'eux. Tout comme des pays, comme la Belgique, qui nous donnent l'aide militaire. Et aussi les gens ordinaires qui font des dons petits ou grands : l'Ukraine est reconnaissante envers tout le monde pour le soutien."

"Vous savez, en fait, dans le passé, je me tenais le plus loin possible de la politique. J'étais même un peu contre notre président. Je pensais qu'il ne faisait pas du bon travail, mais maintenant je dois lui présenter des excuses. C'est formidable, la bataille qu'il livre actuellement."

"Tout le monde doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un combat de l'Ukraine contre la Russie, mais du monde entier. Qui a dit que Poutine s'arrêterait dans ma patrie ? Il a des bombes nucléaires et personne ne peut prédire ce qu'il fera ensuite. Dieu donne maintenant nous une chance de changer la situation.

"Je prie pour qu'après la guerre, nous puissions construire ensemble un monde meilleur, dont l'Ukraine puisse faire partie. Un monde dans lequel nous ne pensons pas à la façon dont nous pouvons construire une bombe atomique ou un missile plus puissant, mais dépenser de l'argent pour ce qui compte vraiment, comme les problèmes climatiques et les conditions de vie des populations.

"Pour conclure, je ne peux dire qu'une chose : Gloire à l'Ukraine ! "