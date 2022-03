Artiom Dzyuba réagit : "Cela ne fait que créer plus de négativité"

Alors que les joueurs russes ont été violemment pris à partie par plusieurs internationaux ukrainiens, Artiom Dzyuba a été l'un des premiers à réagir.

Artiom Dzyuba, attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg et de l'équipe nationale de Russie, s'est exprimé via Instagram en réaction aux événements ayant lieu en Ukraine, mais aussi en réaction aux virulentes attaques visant les joueurs russes de la part d'internationaux ukrainiens, et aux sanctions sportives frappant le football russe. "Je ne voulais pas m'exprimer sur le sujet, pas parce que j'ai peur mais tout simplement car je ne suis pas un expert en politique, je ne m'y suis jamais intéressé et je n'avais pas l'intention de le faire, contrairement aux nouveaux politologues et virologues de l'internet", entame-t-il.

"Comme tout le monde, j'ai mon opinion et comme je suis rappelé à ce sujet de tous côtés, je vais l'exprimer : je suis contre toute guerre. La guerre fait peur. Mais je suis aussi contre l'agression et la haine humaines, qui prennent de plus en plus de proportions. Je suis contre la discrimination fondée sur la nationalité", ajoute Dzyuba. "Je n'ai pas honte d'être Russe, je suis fier d'être Russe, et je ne comprends pas qu'alors que tout le monde réclame un sport séparé de la politique, ce principe ne s'applique plus dès qu'il s'agit de la Russie".

Artiom Dzyuba regrette ensuite que "toute sorte de bile et de haine soit déversée aujourd'hui sur les Russes, indépendamment de leur profession et de leur position. Tout cela ne fait que créer plus de négativité. La guerre se terminera, mais les relations humaines resteront, et il ne sera pas possible de revenir en arrière".

Il conclut sur une pique à destination des joueurs ukrainiens ayant violemment interpellé les joueurs russes, particulièrement Yarmolenko et Mykolenko : "À certains collègues du métier qui s'expriment depuis leurs villas en Angleterre, assis sur leur cul, et disent de méchantes choses : nous ne pouvons pas vous en vouloir, nous comprenons. Paix et bonté à tous".