Zulte Waregem va organiser un "match des légendes" et rendre hommage à deux jeunes retraités

Maintenant que le public est de retour, Zulte Waregem va rendre hommage à deux de ses joueurs iconiques ayant raccroché les crampons durant la crise du Covid-19.

Zulte Waregem a annoncé la tenue le 18 avril d'un "Legends Game" au Gaverbeek, lors duquel Davy De Fauw et Olivier Deschacht seront mis à l'honneur. Ils évolueront avec et contre des anciens équipiers, dans deux mi-temps de 30 minutes et entourés de joueurs belges et internationaux. Un "spectacle surprise" à la mi-temps est également prévu.