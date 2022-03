Jean-Louis Garcia et Seraing croient en l'exploit : "Cette équipe brugeoise est un peu moins souveraine qu'à une autre époque"

Ce samedi soir, le RFC Seraing recevra le Club de Bruges lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia devra peut-être se passer des services d'un joueur ce samedi pour la réception du Club de Bruges. "Pour Mathieu Cachbach, c'est la grosse interrogation parce qu'il est touché aux ischios. Sami Lahssaini a repris l'entraînement collectif et pourrait rentrer en ligne de compte pour une sélection ce week-end. Ablie Jallow continue de progresser, mais il n'est pas encore prêt à rejouer en compétition. Le staff préfère ne pas brusquer les choses", a confié l'entraîneur de Seraing avant d'évoquer le début de semaine compliqué après la défaite cruelle à Zulte Waregem dimanche dernier.

"On est en manque de réussite, il faut le reconnaître"

"Pour avoir décortiqué le match en vidéo avec mes joueurs, même un match nul aurait été décevant tant nous avons été supérieurs à tous les niveaux. Mais cela nous a permis de déterminer deux axes de travail importants. Le premier est l'efficacité offensive (3 buts marqués depuis le mois de janvier). On ne marque pas assez en comparaison avec le nombre d'occasions que l'on se crée. Il faut être un peu plus précis, gérer un mieux les situations sur le plan émotionnel et ne pas se précipiter. On est en manque de réussite, il faut le reconnaître", a-t-il ajouté avant de poursuivre.

"Le deuxième axe est l'équilibre tactique. On s'est enflammé à Zulte. Il faut du marquage préventif sur les attaquants en perte de balle. Puis dès que l'on trouve le décalage vers l'avant, les trois défenseurs centraux doivent refermer derrière. Les joueurs derrière doivent mieux communiquer aussi. C'était terrible de prendre ce but sur la première incursion de Zulte dans notre camp", a souligné le technicien français.

"Bruges est une bête blessée"

Ce samedi, le promu rencontre le champion de Belgique. Le Club est largement favori pour ce déplacement au Pairay, mais Seraing pense que l'exploit est possible. "Cette équipe brugeoise est un peu moins souveraine qu'à une autre époque. Ils restent sur une élimination en Coupe face à La Gantoise. C'est une bête blessée, et j'espère qu'ils seront un peu diminués physiquement du fait d'avoir joué mercredi soir. Étant donné leur effectif et leurs belles individualités, ils peuvent se permettre des rotations. Contre eux, on a tout à gagner donc il faudra jouer libéré", a conclu Jean-Louis Garcia.