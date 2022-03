🎥 Vitesse - Sparta Rotterdam dégénère à cause des supporters

Des projectiles ont atteint le gardien du Sparta et un caméraman. Des supporters se sont battus dans les tribunes et l'un d'entre eux est même rentré sur la pelouse. Le match a été arrêté.

Ce qui devait être un match pour la paix a tourné au cauchemar vendredi soir entre le Sparta Rotterdam et Vitesse Arnhem.

La rencontre avait pourtant commencé par des manifestations en soutien à l'Ukraine. Les joueurs des deux équipes et les arbitres s'étaient disposés avant le coup d'envoi de manière à former la lettre "v", tout en affichant ce symbole de la paix dans le monde en levant leur main.

Le Sparta prenait rapidement l'avantage via Dalmau à la 5e minute. Le Belge Loïs Openda, prêté par le Club de Bruges à Vitesse, ratait ensuite un penalty (65e).

En fin de match, tout a dégénèré. Des bagarres ont éclaté entre les supporters des deux camps. Un fan de Vitesse est entré sur le terrain. Il est allé provoquer le gardien du Sparta Okoye, qui était visiblement remonté par ces évènements et qui l'a chassé de la pelouse. Les supporters de Vitesse l'ont ensuite bombardé de bouteilles et il a été touché à la tête. Un caméraman d'ESPN a également été touché par un engin pyrotechnique et a dû quitter le terrain accompagné de secouristes. L'arbitre de la rencontre a décidé de suspendre temporairement la rencontre, mais les joueurs du Sparta ont refusé de rentrer à nouveau sur le terrain. Le match a finalement été arrêté.

"Une drôle de soirée. Un match où il n'y a que des perdants", a déclaré après le match l'arbitre de la rencontre Rob Dieperink au micro d'ESPN.

Ce n'est pas la première fois que les fans de Vitesse se font remarquer de la sorte. Le 20 février dernier, contre Utrecht, des deux d'artifice avaient été lancés depuis les tribunes. Une enquête de la fédération néerlandaise de football est en cours.

Vitesse-Sparta definitief gestaakt.



Eerst liep er een supporter van Vitesse het veld op. Die supporter vertrok al snel nadat hij tegenover Okoye stond. Een paar minuten laten werd de wedstrijd een half uur stilgelegd omdat er vanaf de tribune voorwerpen werden gegooid. pic.twitter.com/iA9nKQ1Y48 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 4, 2022