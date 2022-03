Gert Verheyen: "Il rend les joueurs meilleurs, comme Bielsa"

L'ancien international belge et entraineur d'Ostende ne tarit pas d'éloges envers Hein Vanhaezebrouck.

Gert Verheyen, l'une des figures emblématiques du football belge. L'entraineur d'Ostende durant la saison 2018-2019 suit évidemment avec beaucoup d'attention le championnat belge, et ne tarit pas d'éloges envers Hein Vanhaezebrouck. "Il est comme Marcelo Bielsa, il rend tous les joueurs meilleurs. L'année dernière, on a par exemple vu Ngadeu en grande difficulté face à Bruges, ce qui était loin d'être le cas cette saison. Tout ça est grâce à Hein Vanhaezebrouck, qui donne beaucoup de crédit à ses joueurs. Ses remplacements contre le Standard sont magnifiques. Son équipe est en infériorité numérique et il fait monter deux joueurs à vocation offensive. Je ne connais pas beaucoup d'entraineurs qui osent faire cela, et ça a payé" a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.