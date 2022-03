Carlo Ancelotti a un plan pour battre le PSG

Présent en conférence à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le technicien italien a été interrogé sur un éventuel plan anti-Mbappé.

Carlo Ancelotti a un plan anti-Mbappé, unique buteur à l'aller (1-0), pour cette rencontre. Mais l'entraîneur du Real Madrid refuse de se focaliser uniquement sur l'attaquant français.

"On a un plan mais pas seulement pour Mbappé. Pour Neymar, Messi et tous les autres joueurs du PSG. On doit jouer en bloc, donner de l’intensité durant 90 minutes. On doit jouer un match intelligent, on ne devra pas devenir fou. On doit gagner ce match, pas avoir trois ou quatre buts d’avance. Le plus important est de rester en vie et jouer avec intensité", a expliqué le technicien italien en conférence de presse.