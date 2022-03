Kamal Sowah évoque son départ du Club et l'un de ses coéquipiers : "Cela montre bien que l'image et la réalité ne sont pas la même chose"

Kamal Sowah a rejoint le Club de Bruges l'été dernier, mais le Ghanéen n'a pas répondu aux attentes après six mois. C'est pourquoi il a été prêté à l'AZ afin de mûrir davantage.

Kamal Sowah a pourtant bien commencé. "Jouer la Ligue des champions a toujours été un de mes rêves. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu le groupe du Club de Bruges : Manchester City, le PSG et le RB Leipzig. J'ai été titulaire lors de quatre des six matchs de groupe, et je n'oublierai jamais le premier en particulier, contre le PSG. Nous avons fait match nul, j'étais bien dans le match et c'était la première fois que ma mère me voyait à la télévision. Cela l'a rendu encore plus spécial", confie le milieu offensif à Voetbal International.

"Malheureusement, j'ai perdu ma place de titulaire après les premiers mois. Plus vous jouez haut, plus la concurrence est grande, c'est comme ça que ça marche. J'ai continué à m'entraîner très dur, mais après cela, ce n'était que des remplacements. En janvier, Alfred Schreuder, le nouvel entraîneur, est arrivé. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au camp d'entraînement en Espagne pendant la trêve hivernale car j'ai eu le Covid-19. Ensuite, il est devenu évident que le Club était ouvert à un prêt."

Et Sowah veut remettre les pendules à l'heure concernant l'un de ses (anciens) coéquipiers. "Noa Lang est un joueur et un coéquipier fantastique. Avant de venir à Bruges, j'avais lu de nombreuses histoires à son sujet. Qu'il était un excentrique et ainsi de suite. La réalité est complètement différente. Noa est un garçon très gentil et social. Il m'a fait me sentir chez moi très rapidement, nous avons eu un déclic tout de suite. Nous sommes toujours en contact l'un avec l'autre. Cela montre bien que l'image et la réalité ne sont pas toujours les mêmes."