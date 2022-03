Thierry Henry préface le déplacement du PSG au Real: "Je dis la même chose depuis que je suis ici"

Ce soir, le match retour entre le Real et les Parisiens sera observé de très près.

Vainqueur 1-0 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Real Madrid, ce mercredi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour Thierry Henry, le vice-champion de France devra hisser son niveau de jeu après deux derniers déplacements très poussifs en Ligue 1.

"Je dis toujours la même chose quand je suis ici sur Paris. Paris a perdu ses deux derniers matchs à l’extérieur, à Nantes et à Nice. Ils n’ont pas marqué un seul but à Nice en trois matchs cette saison. C’est un peu inquiétant, mais Kylian Mbappé n’était pas là à Nice. On espère que Kylian Mbappé sera là et fera ce qu’il sait faire. Parfois, ils sont vulnérables lorsqu’ils jouent avec les trois stars devant. Et le Real Madrid est un peu mieux qu’à l’aller, à l’image de Benzema, qui n’était pas à 100%", a indiqué le consultant pour CBS Sports.