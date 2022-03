Onuachu en a assez de subir des fautes en toute impunité : "Les arbitres disent que je ne peux pas me plaindre parce que je suis plus grand et plus fort"

Paul Onuachu - malgré la mauvaise saison de Genk - parvient toujours à tirer son épingle du jeu. Il a marqué 16 fois et a pu faire abstraction de son transfert manqué l'été dernier.

"Bien sûr, ce transfert peut toujours avoir lieu. C'est pourquoi il est important que j'aie pu confirmer cette saison", a déclaré Onuachu au Het Belang van Limburg. "Même si l'équipe n'a pas atteint le top 4, j'ai marqué 16 buts en 30 matchs. J'ai donc pu me débarrasser de cette déception et prouver que l'excellente année que le Soulier d'or m'a offerte n'était pas un hasard. Je pense que je peux être fier de ça", a souligné le Nigérian.

Il s'est ensuite s'adressé aux arbitres. Le buteur a l'impression que les défenseurs peuvent lui faire n'importe quoi. "J'espère que les arbitres seront un peu plus compréhensifs. J'aime le fait qu'ils autorisent les duels difficiles, mais ils doivent être équitables. Les défenseurs tentent de m'arrêter par tous les moyens possibles et il semble qu'ils puissent pousser, tirer et donner des coups en toute impunité. Ne te plains pas, tu es plus grand et plus fort qu'eux", me disent même les arbitres pendant le match. Comme si cela donnait le droit à quiconque de faire des fautes contre vous."