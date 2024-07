Paul Onuachu espère bien quitter l'Angleterre pour de bon, un an et demi après son transfert

Le transfert de Paul Onuachu à Southampton ne s'est pas passé comme prévu. Un an et demi plus tard, l'ancien buteur de Genk souhaite déménager pour de bon à Trabzonspor, où il s'est relancé en prêt la saison passée.

Quand Paul Onuachu (30 ans) a quitté Genk pour Southampton en janvier 2023, c'était l'accomplissement d'un rêve pour le Nigérian : évoluer en Premier League. Mais rien ne s'est passé comme prévu : le Soulier d'Or 2021 n'a disputé que 12 matchs pour les Saints, sans marquer un seul but. Prêté la saison passée à Trabzonspor, Onuachu a retrouvé de sa superbe, inscrivant 17 buts en 25 matchs pour le club turc. Mais à l'heure actuelle, l'ex-Genkois est de retour de prêt et ronge son frein. Il espère bien pouvoir rester en Turquie, comme l'explique le média Fanatik. En effet, Trabzonspor est actuellement en discussions avec Southampton et aimerait trouver un accord avec le club anglais concernant Onuachu. Une offre de 6 millions d'euros aurait été effectuée, soit un tiers de la somme dépensée par Southampton, et la moitié de la valeur estimée du joueur. De son côté, Onuachu ne souhaiterait pas continuer à évoluer pour Southampton et l'aurait fait savoir à son entraîneur, Russell Martin, ainsi qu'à la direction du club. Si Trabzonspor ne parvient pas à trouver d'accord avec les Saints, un autre club turc serait à l'affût : il s'agirait de Göztepe, qui serait prêt à proposer un échange de joueurs en plus d'une somme d'argent.