Ligue 1: l'OM écrase Brest et grimpe à la deuxième place

Les Marseillais ponctuent le week-end en beauté.

C'est par un déplacement de l'OM à Brest que se ponctuait la 28e journée de Ligue 1, dimanche soir. Un déplacement parfaitement géré par les Marseillais, qui avaient ouvert le score dès la troisième minute de jeu, grâce à un but de Gerson et un assist d'Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik qui sera encore décisive en seconde période: le Polonais a doublé la mise à la 63e minute de jeu et Amine Harit a enfoncé le clou à 20 minutes du terme. Brest a réduit le score, via Irvin Cardona, mais Cengiz Under a ponctué la victoire de Marseille dans les arrêts de jeu (1-4).

L'Olympique de Marseille (55 points) profite du partage concédé par Nice (55 points) à Montpellier samedi soir, pour s'installer à la deuxième place du classement de Ligue 1.