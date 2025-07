OFFICIEL : l'ancien joueur du Standard Nicolas Gavory rejoint un autre club de la province de Liège !

Nicolas Gavory a trouvé son nouveau club. Le joueur de 30 ans a signé un contrat avec une équipe de D1B.

Nous vous l'avions révélé ce mercredi matin, mais c'est désormais officiel, Nicolas Gavory est de retour en Belgique. L'ancien latéral gauche du Standard rejoint la KAS Eupen. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

Après son passage en bord de Meuse entre 2019 et 2022, le Français est passé par le Fortuna Düsseldorf dont son contrat a expiré le 30 juin dernier. Il n'a jamais réussi à véritablement s’imposer au sein du club allemand, mais il a malgré tout disputé un total de 75 rencontres.

Il évoluera aux côtés d'un joueur qui a également déjà joué dans un club liégeois (le RFC Liège) : Zakaria Atteri. Le buteur a également été annoncé comme étant une nouvelle recrue des Pandas ce mercredi.

Les mots du KAS Eupen à propos de Nicolas Gavory

Le club germanophone a pris le temps de présenter sa nouvelle recrue dans un communiqué en exprimant notamment ceci : "Nicolas Gavory est un arrière gauche polyvalent qui peut également jouer en tant que défenseur central et milieu de terrain. C’est un compétiteur acharné qui aime participer au jeu d’attaque avec succès (11 buts et 43 passes décisives !). Au KAS Eupen, le Français pourra soutenir les jeunes joueurs de l’équipe avec son expérience et apporter de la stabilité au jeu de la formation."

"La KAS Eupen se réjouit de la collaboration avec Nicolas Gavory et lui souhaite beaucoup de succès également avec les Pandas", conclut l'équipe de D1B.