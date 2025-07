Besnik Hasi reste prudent, mais précise déjà ce qu'il attend de son équipe pour ce jeudi !

Anderlecht débute sa campagne européenne ce jeudi soir face au BK Häcken, mais l'entraîneur Besnik Hasi préfère tempérer les attentes. "Nous ne sommes pas encore au niveau que je souhaite. Mais je veux voir de l'intensité", a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille du match.

La préparation a été courte et le noyau n’est pas encore au complet. Huerta ne s’est entraîné avec le groupe que cette semaine, Camara est toujours blessé et le défenseur Simic est également indisponible. "Il souffre d’une blessure musculaire, on ne sait pas encore combien de temps cela va durer", a déclaré Hasi. Marco Kana semble donc avoir une chance de jouer dans l’axe de la défense.

Hasi veut surtout voir des schémas et de la dynamique dans le jeu : "C’est là-dessus que nous avons beaucoup travaillé pendant la préparation. Que ce soit en perte de balle ou en possession, il doit être clair dans quelle direction nous voulons aller. C’est ce sur quoi je vais particulièrement me concentrer."

À propos de l’adversaire Häcken, l’entraîneur est clair : "Ils veulent jouer au football, ils ont un style reconnaissable et savent ce qu’ils font. Avec l’arrivée de leur nouvel entraîneur, ils sont devenus moins naïfs. Ils combinent l’expérience avec la vitesse de leurs jeunes joueurs."

Pour Hasi, l’Europe est primordiale : "C’est important pour l’image d’Anderlecht, tant sur le plan financier que sportif. C’est aussi une vitrine pour nos joueurs. On doit donc avancer, sans chercher d’excuses."

Enfin, Hasi a de nouveau souligné l’importance du temps : "Cela ne fait que quatre semaines que nous avons commencé. L’équipe est encore en construction, et plus nous jouerons de matchs, plus notre niveau augmentera. Mais dès maintenant, j’attends de la grinta et de la détermination."