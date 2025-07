Un joueur clé incertain : vers une grosse surprise dans la composition d'Anderlecht contre le BK Häcken

Jeudi, le Sporting d'Anderlecht disputera le premier match officiel de sa saison face au BK Häcken. Besnik Hasi pourrait devoir se passer de Jan-Carlo Simic, victime d'une nouvelle petite alerte à l'entraînement.

Ce jeudi, le Sporting d’Anderlecht disputera le premier match officiel de sa saison face au BK Häcken, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de l’Europa League. Une rencontre pour laquelle Besnik Hasi pourrait être privé d’un joueur clé.

Légèrement blessé, Jan-Carlo Simic n’avait pas pris part aux deux derniers matchs de préparation des Mauves, contre Dender et le MVV Maastricht, car il avait été préservé pour la rencontre de ce jeudi, tout comme Colin Coosemans.

Si le portier devrait bien être en mesure de tenir sa place, ce ne serait pas le cas du défenseur central serbe, selon les informations de Het Laatste Nieuws, puisqu’il aurait été victime d’une petite rechute à l’entraînement. Le joueur de 20 ans devrait donc être préservé pour le début du championnat.

Une titularisation surprise pour Marco Kana avec Anderlecht ?

Peu d’options s’offrent à Besnik Hasi pour le remplacer. Lucas Hey devrait être titulaire, mais Hrvoje Smolčić, récemment arrivé au RSCA, n’est pas encore prêt à jouer. Leander Dendoncker, parfois redescendu d’un cran la saison dernière, n’est plus là pour dépanner. Jan Vertonghen non plus, évidemment.

Le remplaçant d’un soir pourrait donc se nommer... Marco Kana, très en vue lors de la préparation dans un rôle de défenseur central. Il semble prendre le dessus sur Zoumana Keita, qui n’a pas encore le rythme nécessaire et qui n’est pas en aussi bonne forme que Kana.

Aligné à une reprise lors des Champions Play-Offs la saison dernière, le joueur de 22 ans n’a plus joué en Coupe d’Europe depuis… avril 2023. Il avait alors disputé sept minutes lors du quart de finale aller de Conference League face à l’AZ Alkmaar, puis neuf minutes au retour. Il compte quatre apparitions dans cette compétition : il a joué trois minutes contre Silkeborg, 71 minutes au FCSB, et quatre autres lors des tours préliminaires.