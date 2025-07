Un retour surprise en Belgique ? Siebe Van der Heyden négocie avec un club de Pro League

Parti du Parc Duden en 2023, Siebe Van der Heyden pourrait faire son grand retour en Jupiler Pro League. La Gantoise est en négociations avec le défenseur central de Mallorca.

Après avoir passé quatre saisons sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise, Siebe Van der Heyden, tout juste sélectionné pour la première (et unique) fois chez les Diables Rouges, souhaitait découvrir l’un des cinq grands championnats européens.

C’est à Majorque que l’ancien défenseur central d’Ostende, passé par les centres de formation du Club de Bruges et d’Anderlecht, a posé ses valises. Mais il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer en Liga. Après seulement treize apparitions en un peu plus d’un an, il a été prêté à Sankt-Pauli en fin de saison dernière.

Siebe Van der Heyden vers La Gantoise ?

De retour à Majorque, Siebe Van der Heyden est désormais en quête d’un nouveau défi… et pourrait effectuer son grand retour en Jupiler Pro League. Selon les informations de Het Nieuwsblad, des discussions seraient en cours avec La Gantoise, qui aurait même déjà formulé une première offre au club espagnol.

Cette offre a été refusée, mais les négociations se poursuivent. Les Buffalos d’Ivan Leko sont en quête de renforts à tous les postes, et le joueur de 27 ans présente un profil qui coche plusieurs cases. De son côté, Majorque souhaite se séparer d’un élément peu utilisé, bien que toujours sous contrat jusqu’en 2028.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Siebe Van der Heyden est proche d’un retour en Belgique. La saison dernière, Anderlecht avait songé à lui, mais l’ancien de l’Union n’avait pas souhaité rejoindre le club rival. Cette fois, La Gantoise semble tenir la corde… et pourrait bien recevoir ses faveurs.