🎥 📷 Les joueurs de Charleroi sont arrivés en Suède : voici combien de supporters carolos sont attendus à Stockholm

Les Zèbres sont arrivés à Stockholm. 560 fans carolos sont, quant à eux, attendus dans la capitale suédoise.

Ce jeudi, le Sporting de Charleroi affrontera Hammarby au deuxième tour préliminaire aller de la Conference League. Les hommes de Rik De Mil ont atterri en Suède ce mercredi.

Les Zèbres disputeront un match européen pour la première fois depuis l'exercice 2020-2021. Cette saison-là, les Zèbres avaient éliminé le Partizan Belgrade au troisième tour de qualification à l'Europa League avant de se faire sortir par le Lech Poznań en barrages.

Le club carolo a partagé des images du voyage des joueurs vers la Suède. Une photo avec toute l'équipe et les personnes travaillant au club a même été dévoilée. 11 supporters chanceux et les VIP ont également pu accompagner le groupe dans l'avion.

Supporters, supportrices, partagez avec nous vos plus beaux clichés du déplacement 👉 https://t.co/1Epz8idcGd#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/AuzPId58EA — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 23, 2025

De nombreux fans des Zèbres sont actuellement en direction de Stockholm. "On attend 560 supporters, plus les 40 VIP et 15 membres de la direction, donc on sera 615. Beaucoup vont arriver en avion, mais on a aussi quatre bus et certains voyagent en voiture. Je sais que des fans se sont arrangés pour louer des vans. C’est chouette parce qu’il y a quand même 15 heures de trajet en voiture et 25 en bus", explique le directeur général du club, Pierre-Yves Hendrickx, au micro du Soir.

La 3Arena devrait être comble ce jeudi soir. De quoi pousser les joueurs à se dépasser ? Le coup d'envoi sera donné à 19h00. La manche retour aura lieu la semaine prochaine au Stade du Pays de Charleroi.