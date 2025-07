Le Club de Bruges s'incline face au Patro Eisden de Stijn Stijnen pour son dernier match de préparation

Le Club de Bruges s'est incliné 1-3 face au Patro Eisden lors d'un match amical disputé au Belfius Basecamp. Face à une formation ambitieuse de D1B, les Blauw en Zwart ont affiché de sérieuses lacunes, notamment sur le plan défensif. L'équipe de Nicky Hayen devra clairement hausser le ton.

Les Blauw en Zwart ont entamé la rencontre avec une équipe solide. À l’exception de Mignolet, c’est le onze de base probable qui était aligné au coup d’envoi, avec notamment Vanaken, Spileers, Onyedika et Tzolis. Pourtant, c’est le Patro qui a frappé le premier. Tzolis avait bien cru ouvrir le score, mais son but a été annulé pour un hors-jeu discutable. De l’autre côté, Rousseau a concrétisé de la tête : 0-1.

Quelques minutes plus tard, Rousseau a doublé la mise sur penalty après une main légère de Spileers dans le rectangle. Vanaken n’a pas caché son mécontentement face à cette décision. Le Club est tout de même parvenu à recoller avant la pause grâce à un but de la tête de Ludovit Reis, bien servi par Tzolis. Score à la mi-temps : 1-2.

Au retour des vestiaires, Hayen a procédé à de nombreux changements. Forbs a notamment fait ses débuts, tandis que Siquet a lui aussi retrouvé du temps de jeu. Les Blauw en Zwart ont montré de l’envie en début de seconde période, mais leur défense a de nouveau failli. Robberechts en a profité pour inscrire le 1-3.

Une remontée semblait encore possible lorsque Forbs s’est présenté seul face au but, mais le jeune attaquant n’a pas su convertir sa première occasion. Le Patro s’est vu refuser un penalty pourtant flagrant quelques instants plus tard.

Ce revers constitue un avertissement pour le Club de Bruges. Le rythme et les automatismes sont encore loin d’être au point. Forbs est apparu en manque de repères. Hayen sait qu’il a encore du pain sur la planche.