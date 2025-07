Analyse L'Antwerp n'est pas prêt pour jouer le top 6 : une saison de transition pour le Great Old ?

Depuis le titre de l'Antwerp, les choses se sont détériorées au Bosuil. Cette fois, avec des moyens drastiquement réduits et une équipe très jeune, on se demande ce que peut viser le Great Old cette saison.

Champion en 2023, l'Antwerp avait vécu au-dessus de ses moyens pour aller chercher ce titre. Ou plutôt : Paul Gheysens, son richissime propriétaire, avait investi sans compter... et se retrouve désormais forcé de nettement réduire la voilure. Résultat : après avoir participé deux fois aux Playoffs, terminant 6e, puis 5e, on se demande bien comment l'Antwerp peut encore jouer dans la cour des grands en 2025-2026. Ce n'est pas un hasard si, après un adjoint en la personne d'Andries Ulderink, l'Antwerp a opté pour... l'adjoint d'un adjoint pour le remplacer – Stef Wils faisait partie, comme Ulderink, du staff champion de Belgique sous Van Bommel. Il était alors T3 : le voilà T1, et cela montre bien que le Matricule 1 a peine à convaincre des coachs majeurs de la viabilité de son projet. Ivan Leko a préféré La Gantoise, Rik De Mil est resté fidèle à Charleroi avec qui il a décroché l'Europe... aux dépens de l'Antwerp. Un mercato digne d'un club « moyen » Et si Leko n'est pas ravi du mercato de Gand, un regard à l'été anversois doit le convaincre qu'il a, malgré tout, fait le bon choix. L'Antwerp a perdu Tjaronn Chery, son maître-atout, retourné aux Pays-Bas pour une bouchée de pain (500.000 euros) ; Denis Odoi a décidé de quitter le club,Toby Alderweireld a bien sûr pris sa retraite. Et à toute cette expérience partie volontairement s'ajoute le terrible cas Jelle Bataille, chouchou du public... libéré suite à une erreur administrative grotesque. Enfin, Olivier Deman, prêté par le Werder Brême, n'est pas resté. Pour remplacer ce beau monde ? Le très joli coup gratuit Daam Foulon, l'un des meilleurs latéraux du championnat. La potentielle bonne pioche Thibo Somers (Cercle de Bruges), arrivé pour 1,5 million et qui pourrait être un joli coup. L'intéressant pari Mukhammadali Urinboev arrivé d'Ouzbékistan pour 500.000 euros et qu'on suivra avec attention. Et un gardien de but, Taishi Nozawa, arrivé du FC Tokyo pour 1 million afin de prévoir le départ inévitable (et souhaité) de Senne Lammens. C'est bon marché, mais léger en termes d'expérience et d'impact offensif assuré. Pire : cette expérience, Geoffry Hairemans devait l'apporter, arrivé gratuitement lui aussi... et il s'est rompu les ligaments croisés. Dramatique à son âge et au vu de ce qu'un tel retour à l'Antwerp signifiait pour lui. Problématique pour Stef Wils, qui manque de lieutenants. Une saison de transition ? La préparation a donc été difficile, avec un groupe composé en bonne partie de joueurs qui pourraient évoluer en U23, voire en U18. Tout le monde à l'Antwerp s'attend à vivre une saison de transition, malgré la présence de quelques cadres comme Vincent Janssen, Zeno van den Bosch ou Gyrano Kerk toujours à bord. Le top 6 avait été assez facilement validé les deux saisons passées mais cette fois, personne ne serait choqué que le champion de 2023 passe à côté. On attendra surtout de Wils qu'il fasse progresser des jeunes, construise un groupe et permette à Marc Overmars de revendre quelques joueurs à fort potentiel afin d'assainir les finances du club... pour mieux rebondir par après ?