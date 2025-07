Mauvaise nouvelle pour Mircea Rednic : un titulaire du Standard s'en va juste avant la reprise du championnat

Après son transfert avorté la saison dernière, Nathan Ngoy devrait cette fois bel et bien quitter le Standard. Le défenseur central passe actuellement sa visite médicale à Lille et signera un contrat de cinq ans si celle-ci s'avère concluante.

Après avoir réalisé neuf transferts entrants en début d'été, le Standard pourrait perdre quelques joueurs avant la fin du mercato estival. Malgré le départ d'Ilay Camara (et d'Aiden O'Neill, qui est également comptabilisé), les Rouches n'ont pas encore atteint l'objectif de 14 millions d'euros de ventes fixé par le club.

Si plusieurs joueurs excédentaires sont à la recherche d'un nouveau club — comme Moussa Djenepo, Grejohn Kyei et Bosko Sutalo — un ou plusieurs titulaires pourraient également quitter Sclessin. Parmi les éléments à plus forte valeur marchande, Nathan Ngoy est notamment concerné.

Nathan Ngoy passe sa visite médicale au LOSC

Après son transfert avorté à Luton Town la saison dernière, le défenseur central de 22 ans devrait, cette fois, bien quitter le Standard. Il est actuellement en France et passe sa visite médicale avec le LOSC, selon les informations de Sacha Tavolieri que nous sommes en mesure de confirmer.

Si celle-ci s'avère concluante, ce qui n'avait pas été le cas en Angleterre, Nathan Ngoy signera un contrat de cinq ans avec les Dogues et redeviendrait le coéquipier d'un certain Arnaud Bodart. De son côté, le Matricule 16 récupérerait une indemnité similaire à celle perçue pour Ilay Camara : 4,5 millions d'euros. Le Standard voulait initialement le prolonger pour augmenter ce montant, ce que Ngoy ne fera donc pas.

Décrit comme "le joueur le plus talentueux du noyau" par Ivan Leko la saison dernière, Nathan Ngoy va laisser derrière lui une charnière centrale qui pourrait être composée d'Ibe Hautekiet, Josué Homawoo, David Bates et Daan Dierckx, avec le jeune Daryl Leunga Leunga en embuscade. Son départ ne devrait donc pas être immédiatement remplacé et servira à réinjecter des liquidités dans les comptes du Standard.