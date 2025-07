Les Play-Offs finalement maintenus en Belgique ? Pro League et Union Belge ont plaidé leur cause, décision imminente

Ce week-end marque le coup d'envoi de la Jupiler Pro League, suivi dans deux semaines par celui de la Challenger Pro League. En principe, cette saison devrait être la dernière disputée avec le système des play-offs, un nouveau format étant actuellement à l'étude. Mais verra-t-il réellement le jour ?

Comme on le sait, plusieurs clubs ont introduit une plainte contre le nouveau format de la Challenger Pro League. Celle-ci a été déposée auprès de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC).

Parmi les plaignants figurent l’Union Saint-Gilloise, ainsi que les Francs Borains, Seraing et Lokeren. Leur principal grief concerne la nouvelle règle imposant la présence de quatre équipes espoirs dans la compétition. La saison dernière, Jong Genk avait ainsi échappé à la descente, suscitant l’incompréhension de plusieurs clubs.

L'Union Belge et la Pro League montent au créneau

Ce mardi, plusieurs parties ont été entendues. La Fédération belge de football, représentée par ses avocats, a plaidé sa cause devant l’ABC, tout comme les représentants juridiques de la Pro League, selon Het Laatste Nieuws.

Avant même l’audience, l’auditeur de l’ABC s’était montré très critique à l’égard du nouveau format. Il a estimé qu’il était indéfendable que quatre des seize clubs de Challenger Pro League (les équipes U23) soient exemptés de toute possibilité de relégation.

Quel impact sur la saison 2025-2026 ?

La grande question désormais est de savoir si l’ABC suivra cet avis, malgré les arguments avancés par la Fédération et la Pro League. Un jugement est attendu très prochainement, et il pourrait remettre en cause l’ensemble du nouveau format.

Si l’avis négatif est confirmé, la réforme ne serait plus applicable, obligeant la Pro League et l’Union belge à revoir leur copie en urgence. Un retournement de situation qui poserait également problème au Racing Genk, dont le soutien à la réforme était conditionné à la participation du Jong Genk en Challenger Pro League.