La RAAL mise sur la continuité : objectif maintien

Le plus grand défi de la RAAL, c'est maintenant : promue en D1A avec un peu d'avance sur son programme, La Louvière va devoir prouver qu'elle y est à sa place. Sans faire de bruit, le vice-champion de D1B a préparé sa saison avec sérieux.

Lorsqu'une équipe accède à la D1A, on la place généralement dans l'une des deux catégories suivantes : les clubs dont la place est dans l'élite et dont on attend qu'ils y restent (Zulte Waregem en fait partie, comme l'Antwerp et l'Union il y a quelques années) et ceux dont on craint qu'il fasse le yo-yo s'il ne travaille pas sérieusement (le Beerschot et, pensait-on, Dender, par exemple). La RAAL a un objectif pour sa remontée : intégrer la première catégorie.

Voilà plusieurs années que Salvatore Curaba mène sa barque avec une vision qui force le respect, et se tient à un cahier des charges qui paraissait ambitieux. La montée en D1A pour l'inauguration du nouveau stade, c'était cependant inespéré, la RAAL venant d'être promue en Challenger Pro League. Mais au fil de la saison, les Loups ont commencé à y croire, jusqu'à un final à grand suspens et cette montée décrochée dans les derniers instants.

Frutos a travaillé dur

Le plus dur commençait dès la promotion : monter en D1A et s'y maintenir sont deux défis bien différents. Mais si la RAAL a été promue, c'est en grande partie grâce à son collectif : il n'y avait pas de véritables « stars » à La Louvière, ce qui a évité à Frédéric Taquin de se faire piller dès la montée. Mais une poignée de joueurs en fin de contrat n'ont pas été conservés, probablement pas à niveau pour la D1A.

Le départ le plus notable est celui de Fadel Gobitaka (FC Liège), 117 matchs pour les Loups. Il est le seul cadre ayant quitté le club. Hady Camara (Seraing), Raphael Eyongo et Thierno Diallo (Olympic Charleroi) restent eux aussi en D1B, tandis que Arno Valkenaers (Mons) et Luka Hoedaert (Tubize) signent en D1 ACFF. Les contrats de Victor Corneillie, Adrien Bongiovanni et Tristan Loiseaux n'ont pas été prolongés. La seule grosse perte potentielle est celle de Mouhamed Belkheir, fraîchement acheté mais cité en Arabie Saoudite : on ignore s'il sera là pour le début de la saison, la RAAL ayant besoin de vendre.

Car dans le sens des arrivées, le directeur sportif Nicolas Frutos a été très actif, s'attelant à fournir à Taquin un noyau complet dès la préparation. Onze joueurs ont été transférés, parmi lesquels Mouhamed Belkheir acheté à titre définitif ; les dix autres ont débarqué gratuitement. Cinq d'entre eux viennent de France : Lucas Bretelle (milieu), Matthis Riou (défense), Théo Epailly (ailier gauche), Ouasse Mendy (ailier droit) et la recrue vedette de l'été, Alexis Beka Beka (milieu). Ce dernier a traversé une épreuve très difficile lorsqu'il portait les couleurs de l'OGC Nice, mais était considéré comme un très grand talent : Taquin a déjà assuré qu'il pouvait être l'une des révélations d de la saison.

À ces noms s'ajoute Dario Benavides, arrivé de l'équipe réserve du FC Séville et titulaire potentiel au back droit. Célestin De Schrevel (Gand U23) est venu concurrencer Marcos Peano entre les perches, Ryan Safari (USG U23) renforcer l'attaque et le jeune Noah Makemba (SL16), grand talent du Standard, tentera de se faire une place en équipe A.

La RAAL visera le maintien

Avec un effectif à la fois conservé dans ses grandes largeurs, mais aussi renforcé de nombreux titulaires potentiels arrivés dès la préparation, La Louvière espère construire un groupe au plus tôt dans la saison. La dynamique de la montée, la cohésion du groupe et une préparation assez positive peuvent permettre à la RAAL d'imiter Dender la saison passée : le club flandrien avait surpris tout le monde en début de saison, et a en quelque sorte assuré son maintien en début de saison en se délivrant d'énormément de stress.

La RAAL sera qui plus est poussée par un public nombreux dans son stade flambant neuf : le premier match face au Standard est déjà annoncé soldout. Si la sauce prend, La Louvière peut vivre une saison assez tranquille.