L'inconnue Westerlo : les Campinois peuvent-ils s'installer dans le subtop ?

Le KVC Westerlo était revenu en D1A avec l'ambition de s'installer au subtop belge. Issame Charaï aura la lourde tâche de faire aussi bien, voire mieux que Timmy Simons.

Depuis sa remontée en D1A en 2022, le KVC Westerlo est parvenu à s'imposer comme un club de milieu de tableau fiable et régulier. Les Campinois n'ont jamais vraiment paru capables de s'immiscer dans la course aux PO1, mais n'ont pas non plus lutté pour leur maintien : la direction turque a d'autres ambitions. Mieux : Westerlo a révélé quelques jeunes talents belges prometteurs, comme Maxim De Cuyper, Tuur Rommens, Lucas Stassin ou encore Arthur Piedfort.

Dans cette optique, on attendait beaucoup de Timmy Simons arrivé de Dender. Le KVC Westerlo a encore disputé une bonne saison, sans forcément passer le palier attendu. Issame Charaï a remplacé Simons : jusqu'à présent, à part le prodige Luka Vuskovic et Islam Slimani, dont on savait qu'il ne resteraient pas après leurs prêts, le nouveau coach n'a pas perdu de vrais cadres.

Un Westerlo presque inchangé

Rhys Youlley (4 matchs, Sydney FC), Edison Jordanov (4 matchs, Beerschot) et Muhammed Gumuskaya (5 matchs, Bandirmaspor) sont en effet les seuls autres départs, anecdotiques. Tuur Rommens et Jordan Bos attirent le regard de Feyenoord, mais un seul s'en ira, si tant est qu'il parte.

Du côté des arrivées, Nacho Ferri est arrivé pour 2 millions en provenance de Francfort - un investissement conséquent pour Westerlo. Il devra alimenter le marquoir, tout comme Isa Sakamoto, qui reste après son prêt lors duquel il a marqué 6 fois en 19 matchs. Il sera l'un des joueurs les plus attendus. Andreas Jungdal reste également et sera le titulaire entre les perches.

Une autre saison en milieu de tableau ?

Oktay Ercan, le propriétaire de Westerlo, a encore investi cet été pour combler le déficit du club et attendra donc des résultats. La seconde moitié de mercato pourrait être plus mouvementée, car Issame Charaï n'a pas encore l'air d'avoir une équipe permettant de faire beaucoup mieux que la saison passée.

Le développement de jeunes talents comme Lapage, Rommens, Bos, Van den Bus, Sakamoto, Piedfort, Ferri ou encore Yow sera particulièrement important : si Charaï parvient à faire jouer tant de talents ensemble, le KVC Westerlo pourrait vivre une saison très excitante. Le maintien n'est clairement pas l'objectif minimum !