"C'est pour ça que ce club est si spécial" : Casper Nielsen se confie avant ses débuts officiels avec le Standard

Casper Nielsen s'apprête à bientôt entamer officiellement son aventure avec le Standard de Liège. L'ancien Brugeois est prêt à aider l'équipe liégeoise à réaliser une bonne saison.

Ce samedi, Casper Nielsen devrait disputer ses premières minutes en match officiel avec le Standard de Liège. Les Rouches se déplaceront à La Louvière pour le premier match de la saison.

Près de vingt jours après sa signature en bord de Meuse, Casper Nielsen s’est confié au micro de DAZN Belgium. Le milieu central semble motivé comme il se doit pour porter les Rouches vers de nombreux succès cette saison.

Il y a beaucoup de potentiel dans ce club

Il a d'abord expliqué pourquoi le Matricule 16 est une équipe si particulière : "Il y a beaucoup de potentiel dans ce club et des supporters fantastiques. J'ai senti l'atmosphère dans le stade, c'est pour ça que le Standard de Liège est si spécial."

"C'est aussi un club traditionnel. Mais le Club de Bruges est à un autre niveau maintenant. Si on regarde les finances du club : la Ligue des Champions, les titres… On ne peut pas se comparer à eux pour le moment."

Il veut ramener le club liégeois le plus haut possible : "Bien sûr, nous espérons un jour ramener le Standard à ce niveau et c'est aussi pour ça que je suis là."