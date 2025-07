Voici pourquoi Luis Vazquez excelle autant avec Anderlecht, selon son meilleur ami !

L'homme de la préparation du Sporting d'Anderlecht est sans aucun doute Luis Vazquez. Son meilleur ami explique comment il parvient à enchaîner les bonnes prestations.

Le meilleur ami de Luis Vazquez, Luciano Rossi, s’est exprimé sur la grande forme du joueur anderlechtois lors des récents matchs de préparation. Les deux hommes ont joué ensemble dans le club argentin de Recreo.

Luciano Rossi se souvient bien de cette époque : "Nous avons joué ensemble quand nous étions gamins. J’ai deux ans de plus que Luis, mais nous étions dans la même équipe à Recreo, dans la périphérie de Santa Fé. Nous avons même été champions ensemble en réserve."

Il m’a dit qu’il était de plus en plus confiant

"Il prend de l’expérience et se sent de mieux en mieux à Anderlecht. Il peut encore faire mieux. Il m’a dit qu’il était de plus en plus confiant", pointe-t-il au micro de la DH Les Sports+. Une confiance qui lui permet d’enchaîner les bonnes prestations !

À propos de sa concurrence avec Kasper Dolberg, son ami raconte qu’elle est loin d’être toxique : "Il est en compétition avec un très bon attaquant. Mais c’est une concurrence saine entre Dolberg et lui."

Le premier match officiel des Mauves, ce sera déjà ce jeudi. Les Bruxellois affronteront Häcken au deuxième tour préliminaire de l’Europa League, au Lotto Park (match aller).