Le prochain duel européen d'Anderlecht ne sera pas diffusé à la télévision : voici où le regarder !

Le duel européen entre Anderlecht et le club suédois de Häcken ne sera pas diffusé sur les chaînes classiques. Pas de Sporza, pas de RTBF, le club prend entièrement en charge les droits de diffusion.

Les deux matchs seront diffusés exclusivement sur Mauve TV, la plateforme de streaming du club bruxellois. Les supporters devront donc souscrire un abonnement pour pouvoir suivre les rencontres européennes en direct.

Mauve TV propose un commentaire bilingue, afin de satisfaire à la fois les fans francophones et néerlandophones. Le service est accessible via une plateforme web et sur les appareils mobiles.

Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés : l’abonnement annuel coûte 25 euros. Ceux qui préfèrent un paiement mensuel peuvent opter pour un abonnement à 2,50 euros par mois. En plus des matchs en direct, les abonnés ont également accès aux contenus du club.

Avec cette initiative, Anderlecht poursuit sa stratégie médiatique en toute indépendance. Le club investit depuis un certain temps dans ses propres contenus et communique de plus en plus directement avec sa communauté via ses propres canaux.

Les tours préliminaires européens sont désormais plus cruciaux que jamais pour le club, tant sur le plan sportif que financier. En diffusant les matchs sur sa plateforme, Anderlecht garde le contrôle sur le contenu et les revenus.