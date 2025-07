Il n'y a pas qu'Adriano : testé par deux clubs, Paolino Bertaccini veut faire son retour en Belgique

Passé par plusieurs centres de formation en Belgique, Paolino Bertaccini, le frère d'Adriano, veut faire son grand retour chez nous. Il a été testé par l'Olympic et le RFB, mais n'a pas encore reçu d'offre de contrat.

Chez les footballeurs professionnels, la famille Bertaccini ne se résume pas à Adriano. Son frère, Paolino Bertaccini, est également joueur pro. Il est d’ailleurs passé par plusieurs centres de formation en Belgique, dont Charleroi, le Standard, le Club de Bruges et Genk.

Paolino a ensuite fait ses débuts professionnels au Cercle de Bruges, avant de partir pour le Portugal, à Arouca. De retour en Belgique, à Deinze, il a ensuite pris la direction de l’Autriche, où il a porté les couleurs du FC Wacker, puis du Floridsdorfer AC, en D2 autrichienne, à partir de 2022.

Paolino Bertaccini veut signer un contrat en Belgique

Après avoir signé un contrat de trois ans, l’ailier droit — capable d’évoluer à presque toutes les positions offensives — a inscrit douze buts et délivré vingt passes décisives en 87 rencontres avec le FAC. L’été dernier, il nous avait d’ailleurs accordé un entretien, dans lequel il évoquait son envie de revenir en Belgique et son rêve de jouer un jour aux côtés de son frère Adriano.

Ce retour sur les pelouses belges, Paolino Bertaccini pourrait bien le vivre cet été. Désireux de se rapprocher de ses proches, il a effectué un test à l’Olympic Charleroi et a passé une semaine avec le noyau des Francs Borains, où il a notamment disputé le match amical contre le RFC Seraing début juillet.

Depuis, Paolino n’a pas encore reçu d’offre de contrat. Il espère rester dans le monde professionnel en Belgique et viser une place en Challenger Pro League, mais selon nos informations, il n’exclut pas non plus un projet ambitieux en D1 ACFF ou en D1 VV. À 27 ans, le frère d’Adriano — qui attire aussi l’intérêt de clubs anglais et américains — a encore de belles choses à offrir.