OFFICIEL : Marcus Rashford quitte l'Angleterre pour rejoindre un géant européen

Indésirable du côté de Manchester United, Marcus Rashford rejoint officiellement le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé sa signature ce mercredi en début de soirée.

L'international anglais rejoint l'équipe espagnole en prêt d'une saison avec option d'achat. Cette dernière est estimée à 35 millions d'euros.

"Le joueur a signé son contrat en tant que joueur du Barça mercredi après-midi lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté le président du FC Barcelone, Joan Laporta, le directeur sportif et d’autres membres du conseil d’administration", écrit l'équipe championne en titre.

L'ailier gauche sort d'un prêt plutôt réussi du côté d'Aston Villa. Arrivé en hiver, il a marqué quatre buts et délivré six assists en 17 matchs toutes compétitions confondues.

Le FC Barcelone tient donc enfin son attaquant polyvalent réclamé par le coach Hansi Flick depuis plusieurs mois. Pour rappel, les Catalans avaient également tenté de recruter Nico Williams et Luis Diaz, mais en vain.

📞 "Yeah… It’s official."

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax