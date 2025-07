Le Standard, Anderlecht, Charleroi... : la colère monte face aux quotas imposés aux supporters adverses à La Louvière !

La décision des supporters du Standard de boycotter le déplacement à la RAAL La Louvière a provoqué de vives réactions dans le monde du football belge. D'autres clubs, comme Anderlecht et l'Antwerp, envisagent eux aussi de snober leur match à l'Easi Arena.

Le mécontentement grandit concernant les conditions d’accueil des supporters visiteurs. Le Standard n’était pas le seul club, la saison dernière, à déplacer plus de 450 fans lors des matchs à l’extérieur. En moyenne, 530 supporters faisaient le déplacement en Jupiler Pro League. Limiter à sept le nombre de bus autorisés pour une telle affiche est donc perçu comme frustrant pour de nombreux fans.

Du côté des groupes de supporters d’Anderlecht, on estime qu’il est impossible de mobiliser des milliers de fans dans de telles conditions : "On a presque l’impression que la RAAL y trouve son compte : moins de frais de sécurité, moins de risques d’incidents. Mais pour nous, ce n’est pas une situation tenable."

À Charleroi aussi, la grogne monte, même si un boycott n’est pas encore d’actualité. Un porte-parole des supporters zébrés pointe un problème plus large : "Petits blocs visiteurs, filets qui gênent la vue, quotas de bus stricts… tout cela crée déjà du mécontentement avant même que le match ne commence. L’action des supporters du Standard est symbolique, mais compréhensible", explique-t-il dans La Dernière Heure.

Côté flamand, le débat est tout aussi vivant. À l’Antwerp, on envisage sérieusement de ne pas faire le déplacement à La Louvière, également en signe de protestation. Le Club de Bruges, pourtant habitué à déplacer des foules, n’envisage pas encore le boycott. "On est malheureusement habitués à ce genre de restrictions. Le plus important, c’est de s’organiser intelligemment en tenant compte de la géographie, et de bien communiquer" estime un fidèle du Club dans La Dernière Heure.

Reste à voir si le mouvement lancé par le Standard fera des émules dans les prochains jours. Une chose est sûre : les supporters ne comptent plus accepter passivement les limitations qui leur sont imposées.