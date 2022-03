C'est de nouveau la crise à Genk : "Je ne vois pas Storck rester longtemps à la Cegeka Arena"

Pour de nombreux supporters, la défaite contre le STVV a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais comment la direction du club réagit-elle ?

Le Racing Genk a commencé la saison avec beaucoup d'ambitions, surtout avec le noyau conservé. En championnat, ça ne s'est pas très bien passé et sur la scène européenne, ce fut une histoire douloureuse. Le changement de coach n'a pas eu l'effet escompté. La douloureuse défaite contre Saint-Trond pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Storck a un contrat à durée indéterminée à Genk, mais il reste à voir si cela durera longtemps.

Stef Wijnants a son propre avis sur la question. "C'est de nouveau la crise à Genk et de nouveau l'entraîneur est remis en question", a déclaré Wijnants sur Radio 2. "Il change trop souvent, beaucoup trop souvent son équipe, alors on ne peut pas vraiment faire la part des choses. Et Genk s'est cherché pendant toute une saison. Je ne vois pas Storck rester longtemps Cegeka Arena."