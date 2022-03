Éric Deflandre est le nouveau T2 du RFC Liège : "Je suis fier de revenir au bercail"

Sans club depuis son limogeage du Standard en octobre dernier, il rebondit en Nationale 1 du côté de son club formateur.

Éric Deflandre est le nouvel adjoint de Gaëtan Englebert au RFC Liège. "Le retour du fils prodigue. Même s'il a défendu les couleurs d'autres club, il revient à la maison au Royal Football Club Liégeois", confie Jean-Paul Lacomble en conférence de presse. "Il reçoit une mission importante en rejoignant un staff dans un moment décisif d'une saison. La mission n'est pas sans péril ni sans pression. En l'acceptant, il sait qu'il va devoir assumer une certaine pression et devoir répondre aux attentes du club et des supporters. Un travail quotidien qui devra payer en fin de saison", a conclu le président du matricule 4.

L'ancien T3 du Standard de Liège est content de faire son retour au club qui l'avait révélé en D1. "Tout le monde connaît la situation. C'est un groupe de qualité, mais les dernières semaines sont compliquées. Un très bon challenge qui ne me fait pas peur. Je suis dans le club qui m'a lancé. Je suis fier de revenir au bercail qui est un grand club. Il faut redorer le blason et relancer la dynamique. Il faut faire des résultats le plus vite possible", a souligné l'ancien back gauche. "Avec l'expérience que j'ai après avoir été dans le staff de plusieurs entraîneurs, je vais aider Gaëtan Englebert du mieux que je peux", a-t-il conclu.