Waasland-Beveren peut arrêter de penser à la D1A après son match nul

Mener 0-2 et ne faire qu'un match nul 3-3. Waasland-Beveren n'a pas profité de la perte de points du RWDM et semble pouvoir faire une croix sur ses rêves de promotion.

Hoggas et Ribeiro Costa ont rapidement donné l'avantage à Waasland-Beveren à Deinze, mais avant même la mi-temps, une balle déviée a permis de faire 1-2. Une autre balle déviée par Challouk après la pause et Dansoko portait le score à 3-2. Janssens et Prychynenko ont reçu des cartons rouges et Ribeiro a porté le score à 3-3. Mais à onze contre neuf, Waasland-Beveren n'est pas parvenu à marquer.

"Il y avait tellement plus que ça", a déclaré Dries Wuytens à Het Laatste Nieuws. "Deinze a eu beaucoup de chance avec ces deux balles déviées. Avec nous, les balles ne sont pas rentrées. Baldé aurait dû marquer tout le temps et l'arbitre aurait dû donner l'avantage pour ce carton rouge de Prychynenko. Il l'a aussi admis pendant le match."

De plus, seules deux minutes ont été ajoutées. "Je ne vais pas trop en dire sur l'arbitrage, mais ça devient un peu trop".