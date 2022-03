Francfort pour le Barça, West Ham pour Lyon

Eintracht Francfort - FC Barcelone sera l'affiche de ces quarts de finale. Leipzig aura fort à faire face à l'Atalanta, tandis que l'Olympique Lyonnais affrontera West Ham, tombeur de Séville au tour précédent. Enfin, les Glasgow Rangers de Giovanni van Bronckhorst se frotteront à Braga, tombeur du Monaco de Philippe Clement.

En demies, le gagnant de Eintracht - Barça rencontrera soit Lyon, soit West Ham. Leipzig ou l'Atalanta jouera soit face à Braga, soit face aux Rangers.

