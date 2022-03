Le Lierse a retrouvé le goût de la victoire à domicile 6 mois après

Le club aura mis près de six mois pour remporter une nouvelle rencontre à domicile.

Mercredi, l'équipe de Tom Van Imschoot s'est offerte le scalp du leader Westerlo, mettant ainsi fin à trois défaites de rang.

Au-delà des trois points, le symbole d'une victoire car il s'agissait de la première victoire du Lierse à domicile en D1B cette année, et la première depuis le... 24 septembre, date de la dernière victoire au Lisp.

Le Lierse doit cette victoire à une organisation solide, à ses efforts défensifs et surtout à une grosse bourde du gardien de Westerlo : "Il ne faut pas se cacher, notre victoire s'assimile à un hold-up. La dernière fois que nous avons joué de manière ouverte et offensive contre Westerlo, nous avons été battus 1-5. C'était donc notre plan de jouer plus défensivement cette-fois", déclarait Van Imschoot à Gazet van Antwerpen.

"Nous avons eu la chance de notre côté, car le but est tombé du ciel et nous a donné un énorme coup de pouce. Notre façon de jouer est aussi un signe de respect pour Westerlo. C'est l'équipe la plus forte de la série et elle deviendra bientôt championne méritée", poursuit l'ancien joueur.

Les deux formations se retrouveront déjà ce dimanche au Kuipje.