Ligue des Champions : les affiches des quarts de finale sont connues !

L'UEFA a annoncé ce vendredi midi les résultats du tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Deux chocs au programme : Chelsea - Real Madrid et Manchester City - Atletico Madrid. Liverpool rencontrera le Benfica Lisbonne, tandis que Villarreal devra créer l'exploit face au Bayern.

Ce qui veut dire que le gagnant de Chelsea-Real rencontrera le vainqueur de City-Atletico, et que l'on pourrait avoir un alléchant Bayern - Liverpool en demies.

𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦



Man. City or Atlético 🆚 󠁢Chelsea or Real Madrid



Benfica or Liverpool 🆚 󠁢Villarreal or Bayern#UCLdraw