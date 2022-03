Lyon anticipe et rêve (déjà) du Barça

Mais avant de retrouver hypothétiquement le géant catalan, il faudra d'abord passer West Ham.

Auteur d’un gros coup face au FC Porto (1-0, 1-1), l’Olympique Lyonnais ne devra pas baisser la garde face à West Ham, l’adversaire que le tirage au sort lui a désigné ce vendredi en quart de finale de la Ligue Europa. En cas de qualification, les Gones affronteront en demi-finale le vainqueur d’Eintracht Francfort-FC Barcelone, comme en rêve leur directeur du football, Vincent Ponsot.

"C'est un gros morceau. Sixième de Premier League cette saison et déjà sixième la saison passée à deux points de Chelsea. Gros morceau et gros parcours parce que derrière c'est le vainqueur de Francfort-Barcelone (à affronter en demi-finale, ndlr). (…) On l'a dit au départ, on jouera notre chance jusqu'au bout, a promis le dirigeant au micro de RMC Sport. C’est vrai que là, le parcours potentiel avec West Ham puis potentiellement le Barça en demi-finale, qui devra battre Francfort, c’était difficile de faire pire. On jouera crânement notre chance."

Un programme qui a de quoi mettre des étoiles plein les yeux des supporters rhodaniens…