De Bruyne propulse Manchester City en demi-finale de la FA Cup

Les Citizens sont donc toujours en course pour un triplé historique.

Après les qualifications de Chelsea et de Crystal Palace, et avant la rencontre de Liverpool à Nottingham, Manchester City avait l'occasion de rejoindre les demi-finale de la FA Cup, qui se dérouleront comme le veut la coutume à Wembley, en s'imposant à Southampton.

Globalement dominateurs dans la possession comme dans les occasions, les hommes de Guardiola ont ouvert le score via Sterling (12', 0-1). Mais les locaux vont revenir un peu avant la pause via un but contre son camp de Laporte.

Mais après la pause, tout va tout simplement devenir compliqué pour Southampton. De Bruyne propulse City aux commandes sur penalty (62', 1-2) avant de voir Foden et Mahrez geler les chiffres (1-4). Manchester City va donc une nouvelle fois voir les demi-finales de la FA Cup cette saison.