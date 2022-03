Toby Alderweireld va être coaché par une légende du football argentin

Toby Alderweireld et Junior Edmilson ont récemment remporté la Coupe du Qatar avec Al-Duhail. Un trophée qui sera le dernier de l'entraîneur, Luis Castro. Hernan Crespo va le remplacer, rapporte Fabrizio Romano. L'ancien intenrational argentin passé par l'Inter Milan et Chelsea durant sa carrière de joueur a récemment entraîné Sao Paulo, au Brésil.

Crespo va devoir aider Al-Duhail à aller chercher le titre en championnat du Qatar. Malgré la victoire en Coupe, Luis Castro a pris la porte en raison de la deuxième place du club derrière Al-Sadd.

Hernán Crespo will be announced as new Al Duhail manager in the coming days. Verbal agreement completed until 2023, only one year - he’s gonna replace Luis Castro. 🇶🇦 #AlDuhail