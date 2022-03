L'Irlande privée de son gardien face aux Diables Rouges

Face aux Diables Rouges (samedi 18h à l'Aviva Stadium de Dublin), l'Irlande devra faire sans son gardien Gavin Bazunu.

Prêté par Manchester City à Portsmouth, le gardien de 20 ans a contracté une maladie et sera remplacé par Max O'Leary, de Bristol City. Il ne sera également pas disponible pour le second amical face à la Lituanie.

Aligné pour la première fois en équipe d'Irlande par Stephen Kenny en mars 2021, Bazunu a ensuite été titularisé d'affilée pour 7 matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde et 3 matchs amicaux.

Caoimhin Kelleher (23 ans, Liverpool), sera normalement aligné à sa place.

Squad Update | Max O'Leary called up for Belgium and Lithuania matches 🇮🇪



The @BristolCity goalkeeper joins the squad ahead of training today as Gavin Bazunu withdraws through illness



➡️ https://t.co/gKtkcvoy9Z#COYBIG | #WeAreOne | #WeAre100 pic.twitter.com/Hq10YR942f