Angel Di Maria annonce sa retraite internationale à venir

L'Argentine ne verra plus jouer Angel Di Maria à domicile.

Hier soir, l'Argentine affrontait le Venezuela et Angel Di Maria était titulaire. Le Parisien a même inscrit le second but de ses couleurs lors de leur belle victoire (3-0), sans incidence puisque l'Albiceleste était déjà qualifiée pour le Mondial 2022 et le Venezuela déjà éliminé. Di Maria, après la rencontre, a fait une énorme révélation concernant son avenir : "C'était probablement mon dernier match en Argentine avec ce maillot", écrit-il sur Instagram.

L'Albiceleste n'évoluera plus à domicile cette année. Angel Di Maria n'annonce donc pas une retraite immédiate, mais se rendra bel et bien à la Coupe du Monde avec ses couleurs pour tenter de finir sa carrière internationale sur un trophée tant attendu. Mais l'ailier de 34 ans raccrochera ensuite avec l'Argentine. Di Maria compte 120 caps (23 buts) et tient occasionnellement le rôle de capitaine en l'absence de Lionel Messi.