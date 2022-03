Mais au fait, à quelle formation peut-on s'attendre de la part de Roberto Martinez ?

Quel onze sera aligné par l'Espagnol en Irlande ?

Pour leur premier match amical de 2022, ce samedi à l'Aviva Stadium de Dublin (18h), les Diables Rouges rencontrent l'Irlande de Josh Cullen et consorts. Renforcé par les arrivées de Thomas Vermaelen et Anthony Barry, le staff de Roberto Martinez a donc décidé comme prévu de sélectionner des joueurs ayant uniquement le statut d' "U 50". Si ce groupe repris - à l'exception de Siebe Van Der Heyden et dans une moindre mesure de Dante Vanzeir - ne comporte aucune surprise, quelle formation pourrait-on voir alignée face aux Boys in Green ?

Gardiens

Koen Casteels finalement indisponible car blessé, Martinez ne devrait pas réserver de surprise comme à son habitude et titulariser le Brugeois Simon Mignolet. Matz Sels, gardien d'expérience et monté à la place de l'ancien gardien de Liverpool lors d'un amical face à la Grèce en juin de l'année dernière, devrait être un second choix. Si Kaminski, évoluant à Blackburn, joue ou monte même en cours de match, cela sera véritablement inattendu, tout comme Davy Roef, appelé en dernière minute.

Défenseurs

Dedryck Boyata et Jason Denayer revenant seulement de blessure, cela pourrait être une bonne occasion de faire à nouveau jouer Arthur Theate et le revenant Sebastiaan Bornauw. Wout Faes, qui monte en puissance à Reims, a sa carte à jouer. A voir évidemment si Martinez aligne une défense à 3 ou à 4. Dans ce dernier cas, Van Der Heyden pourrait alors faire une apparition. Thomas Foket, qui revient aussi de blessure, constitue pour l'instant une petite énigme. A voir également si Thorgan Hazard, sélectionné en tant que latéral, évoluera en tant que tel. Cadre de ce jeune groupe, il sera en tout cas aligné, et si ce n'est pas en arrière-garde, ce sera en tant qu'ailier.

Milieux

Désigné comme capitaine par Martinez pour ce diptyque, Youri Tielemans devrait être titulaire indiscutable pour samedi mais aussi lors du match face au Burkina Faso au Lotto Park. C'est également le cas de Leander Dendoncker. Hans Vanaken, qui multiplie les bonnes apparitions sous le maillot des Diables et qui revient très bien à Bruges, peut lui aussi raisonnablement attendre à débuter à une position un peu plus avancée. Orel Mangala, titulaire à Stuttgart, à quant à lui raison de déclarer qu'il veut débuter : c'est l'occasion ou jamais de se montrer. Enfin, et cela est dû à la concentration de joueurs confirmés au milieu, le désormais remplaçant à Arsenal Sambi Lokonga devrait monter en cours de jeu - comme lors de son unique apparition, contre l'Estonie en septembre - au moins lors d'un des deux matchs.

Ailiers

Sélectionné en tant que latéral, Alexis Saelemaekers devrait normalement débuter sur l'aile droite. De quoi regonfler en tout état de cause la confiance de celui qui est désormais cantonné à un rôle de doublure à l'AC Milan. Leandro Trossard peut aussi revendiquer une place de débutant dans ce match. Yari Verschaeren, chouchou de Martinez et évoluant depuis quelques mois sur l'aile droite à Anderlecht, pourrait reçevoir du temps de jeu.

A gauche, Adnan Januzaj fait office de choix assez logique - tout dépend de la place d'Hazard - en l'absence de dernière minute de Jérémy Doku.

Attaquants

Devant, ça se marche un peu dessus au niveau de la sélection - si l'on joue avec un attaquant. Mais connaissant Martinez, ce sera normalement Benteke ou Batshuayi qui débutera. Origi semble un peu au-dessus de De Ketelaere dans la hiérarchie. Dante Vanzeir grattera peut-être quelques minutes, qui sait... Il a en tout cas deux matchs pour retrouver le goût des terrains après sa longue suspension.