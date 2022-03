Sylvain Armand fait son mea culpa: "Pas fier d'avoir pêté les plombs"

L'ancien défenseur du PSG s'est fait remarquer pour son comportement... par deux fois.

Coupable d’un mauvais comportement face à Metz (0-0) le 18 février dernier, puis lors du succès à Nantes (1-0) un mois plus tard, le coordinateur sportif du LOSC Sylvain Armand regrette. "Je n'ai pas à réagir comme ça, ce n'est pas ma personnalité, a reconnu le dirigeant dans L’Equipe. Je ne suis ni violent ni méchant, ce n'est pas l'image que j'ai voulu donner dans ma carrière pendant vingt ans."

Pour sa défense, le jour du match à la Beaujoire, Armand avait appris le décès de son ami Frantz Lecomte, ancien directeur de la communication de Rennes. "J'ai pris sur moi toute la journée, a-t-il raconté. Je ne voulais rien laisser transparaître auprès des joueurs mais... J'ai eu beaucoup de tristesse et, quand tu dégoupilles, tu dégoupilles mal. Je le regrette, je ne l'ai pas vu venir."

Désormais, l’ex-défenseur a prévu de se faire discret. "Je ne suis pas bête, je ne vais pas mettre en péril mon image en allant au feu si je n'en ai pas envie. Vous n'allez pas me voir pendant six mois, un an, deux ans... J'ai beaucoup relativisé avec ce qui est arrivé à Frantz (Lecomte). Je ne suis pas fier d'avoir pété les boulons mais la page est tournée", a rassuré Armand.