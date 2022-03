L'arbitre international Ovidiu Hategan a été victime d'une crise cardiaque

Son état est stable, mais il va rester sous surveillance pendant plusieurs jours.

L'arbitre international Ovidiu Hategan a subi une intervention chirurgicale après avoir fait une crise cardiaque ce week-end, selon le média roumain Gazeta Sporturilor. Son état s'est stabilisé après avoir été équipé d'un stent, mais il va rester en observation pendant plusieurs jours à l'hôpital de Timisoara.

Ovidiu Hategan a notamment officié pendant l'Euro 2020 lors des rencontres entre la Pologne et la Slovaquie puis entre l'Italie et le pays de Galles en phase de groupes, mais aussi lors de rencontre d'Europa League et de Ligue des champions.