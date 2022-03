Les temps sont durs pour les deux Allemands du PSG : "J'ai besoin de jouer plus en vue du Mondial"

Les équipiers sont actuellement avec la sélection, et ont profité de ce break pour faire le point sur leurs situations en club.

Julian Draxler s'était fait connaitre du grand public à Schalke 04, où il avait percé en tant que talent précoce.

Logiquement ciblé par les grandes écuries, il décidait de franchir un gros cap en 2017, en rejoignant le PSG. Malheureusement pour lui, il n'a jamais vraiment été incontournable et l'international allemand souhaite désormais obtenir plus de temps de jeu, surtout avec la Coupe du monde au Qatar qui se profile cet hiver.

"Je suis heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps. Je suis toujours convaincu que j'ai les qualités requises. Ma situation au club n'est pas facile. Je manque de rythme et j'ai besoin de jouer plus de matchs en vue du Mondial donc nous verrons ce qui se passera cet été", a confié Draxler lors d'une interview accordée à Media Sport.

Les temps sont également durs pour Thilo Kehrer, arrivé à Paris en provenance de Schalke un an après Draxler : "Mon objectif est de jouer le plus possible. C’est vrai que c'est spécial de jouer dans une telle équipe avec tellement de grands joueurs. Mais c’est également un défi que j’essaie de relever. De plus, je me concentre aussi sur la Coupe du Monde qui arrive, c’est pourquoi je veux bien rester dans le rythme et jouer le plus possible", a expliqué pour sa part le défenseur en conférence de presse.