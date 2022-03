Un jeune joueur du RFC Liège courtisé par des clubs de D1A

Il est dans le noyau élargi du Matricule 4.

Maxime Cavelier, ailier de 19 ans, a quitté La Gantoise en début de saison pour rejoindre l'ambitieux projet du RFC Liège, qui souhaite monter d'un échelon et rejoindre la D1B. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, celui qui a été formé au Standard attire des prétendants venus de D1A.

En effet, plusieurs clubs souhaitent l'attirer, lui qui est en fin de contrat, afin d'avoir un noyau élargi et ce afin de le faire évoluer dans une équipe U21 repositionnée en tant que qu'équipe évoluant dans les divisions amateurs. De plus, il pourrait passer le cap et être aussi présent avec l'équipe A chez les pros. Il a le talent pour le faire.