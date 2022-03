L'Algérie y a pourtant cru jusqu'à la fin...

Surréaliste. Alors que Choupo Moting avait égalisé au niveau des scores cumulés entre l'Algérie et le Cameroun, c'est l'ancien Brugeois Ahmed Touba qui pensait avoir donné la qualification pour la Coupe du monde. Un but à la 118e...avant de totalement déchanter par après.

Le Lyonnais Karl Toko Ekambi, à la 120+4e, a brisé les coeurs algériens et a envoyé son pays au Qatar. Une terrible désillusion. Au coup de sifflet final, Djamel Belmadi s'est effondré au sol, la tête entre les mains. Le sélectionneur des Fennecs est resté ainsi de longues minutes.

Algeria coach Djamel Belmadi when Cameroon knocked them out of the World Cup in the 124th minute 💔 pic.twitter.com/A91zQAkEPe